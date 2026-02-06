ケミプロ化成が急騰、一時１２％近い上昇で１０００円大台に復帰したほか、マナック・ケミカル・パートナーズも動兆著しく、一時約１１％高で９００円台半ばまで急浮上する場面があった。衆院選では自民党が単独過半数を確保する見通しが伝わるなど圧勝が予想されているが、そうしたなか衆院選に向けた政策集で、「ペロブスカイト太陽電池を２０３５年までに公共施設に５ギガワット導入する方針」が盛り込まれたこと