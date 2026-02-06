不動テトラの上昇率が後場に入り一時１２％を超え、昨年来高値を更新した。同社は６日、２６年３月期の業績・配当予想の増額修正を発表。これを評価した買いが集まった。今期の売上高予想は従来の見通しから２０億円増額の８００億円（前期比１５．０％増）、最終利益予想は８億円増額の３４億５０００万円（同５６．７％増）に引き上げた。地盤改良事業は良好な受注環境のもと、豊富な手持ち工事が高稼働で進捗。大型工事が好採