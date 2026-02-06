午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８２、値下がり銘柄数は７６３、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に建設、鉱業、食料、石油・石炭など。値下がりで目立つのは医薬品、その他製品、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS