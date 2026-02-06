フェニックス・サンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年2月6日（金）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 97 - 101 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのフェニックス・サンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし29