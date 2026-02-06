ロサンゼルス・レイカーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年2月6日（金）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 119 - 115 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われ