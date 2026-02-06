銀一株式会社は、RODE MicrophonesのXLRケーブル「XLR-3」「XLR-6」に新色のホワイトを追加。2月13日（金）に発売する。 ケーブル長は「XLR-3」が3mで、「XLR-6」が6m。新色ホワイトのほか、ブラック、ピンク、グリーン、オレンジ、ブルー、パープル、レッドをラインアップしている。鮮やかなカラーは動画配信時に映り込むケーブルの見栄えを良くするほか、RODECaster Pro IIなど複