植木組 [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.8％増の26.3億円に拡大し、通期計画の25.2億円に対する進捗率が104.6％とすでに上回り、さらに5年平均の59.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.1億円の赤字(前年同期は11.3億円の黒字)に転落する計算になる。