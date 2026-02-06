高田工業所 [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比84.5％減の2.9億円に大きく落ち込み、通期計画の20.6億円に対する進捗率は14.3％にとどまり、5年平均の70.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.8％増の17.6億円に拡大する計算になる。 直近