サンヨーホームズ [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は3.3億円の赤字(前年同期は1.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.3％増の21.3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は1.