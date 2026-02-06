ケル [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.9％減の3.4億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の6.3億円→4.5億円(前期は5.8億円)に28.6％下方修正し、一転して23.1％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.2億円→2.4億円(前年同期は2.5億円