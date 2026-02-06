日鉄鉱業 [東証Ｐ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.8％増の142億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の142億円→167億円(前期は114億円)に17.6％上方修正し、増益率が24.2％増→46.0％増に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常