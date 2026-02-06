オンコリスバイオファーマ [東証Ｇ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の最終損益(非連結)は20.5億円の赤字(前の期は16.8億円の赤字)に赤字幅が拡大し、14期連続赤字となった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の最終損益は4.4億円の赤字(前年同期は4.3億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 株探ニュース