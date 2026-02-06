神姫バス [東証Ｓ] が2月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比51.3％増の22.1億円に拡大し、通期計画の40.9億円に対する進捗率は5年平均の24.8％を上回る54.1％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.2％減の18.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10