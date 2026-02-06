長岡市古正寺で先日オープンした冬季限定パフェ店『ごほうびパフェの店 PAL(パル)』。 お店がある場所がじつは、独立型のチャペルや木々に囲まれた広いガーデンが魅力の一組様貸切の結婚式場「プライベートガーデンWedding La partir(ラ パルティール)」内です。完全予約制の冬季限定営業で、見て楽しい♪食べておいしい！知る人ぞ知る人気のパフェ専門店です。 パフェを手がけるのは、結婚式の