京都府教育委員会は、２０２６年度（令和８年度）の府内の公立高校の前期入試について、志願者数と学校ごとの倍率などを発表しました。≪前期入試府内公立５８校全体の倍率≫（募集人員）５２６５人（志願者数）９８６５人⇒入試倍率は１．８７倍※前年度の１．９９倍を０．１２ポイント下回る学科別の倍率は次のとおりで、全日制ではいずれも前の年度を下回りました。▼全日制全体的に倍率低下◆普通科等：２．３４倍（