上海は、中国を訪れる外国人にとって人気観光地の一つです。上海ではこうした外国人観光客に外来文化を吸収してローカル文化と融合した「海派文化（上海流文化）」や無形文化遺産の美を実感してもらうため、100以上の休日文化観光イベントと消費テーマイベントを打ち出しています。上海総商会の跡地で2月3日、素晴らしい昆劇の演目「牡丹亭・驚夢」が上演されました。23の国と地域から、上海駐在領事館、多国籍企業、ビジネス協会