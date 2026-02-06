漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日放送の『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。独自の血圧の測定方法を語ったが、画面上には異例のテロップが表示された。【写真】紅葉の時期には大絶景に！自宅周辺からの景色を公開した綾小路きみまろ高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。黒柳徹子から「健康面で気を使ってらっしゃることは？」と問われると、血圧を毎日測ることと明かした。