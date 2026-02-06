漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の公演スタイルを語った。同番組で若い頃の下積み時代を語った綾小路。「床屋にも行けないもんですから自分でカットして」という当時について、「思い出は遠くなるほど美しいですね」と漫談での定番フレーズを交えながら、「全国のキャバレーを漫談で回ってました」と振り返った。そして「ケーシー高峰さん、牧伸二