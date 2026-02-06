「World Baseball Classic, Inc.（WBCI）」は日本時間6日、WBCに出場する各国のロースターを発表。アメリカ代表の最終メンバー30人が決定しました。MLBの舞台でも活躍するオールスター軍団となったアメリカ代表。今回がWBC初出場となったアーロン・ジャッジ選手は主将としてチームを率います。昨季も打率.331、53本塁打、OPS1.144と驚異的な数字を残し、自身3度目のMVPに輝きました。投手陣には、昨季のサイ・ヤング賞コンビである