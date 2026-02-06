Discordは2月4日、各種プラットフォーム向けのアップデートを展開し、リリースノートを公開した。デスクトップ版のレンダリング性能を大幅に改善したほか、多くのバグを修正。iOS版とAndroid版で統一されていなかった挙動を調整したほか、Rustの採用も進んでいるという。Discordの画面描画が高速化。オーディオ・ビデオのバックエンドは80%以上がRustに移行へDiscordに展開された2月分アップデートの内容が開示されたという内容。