6日に始まるフィギュア団体ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式が行われる。同日に始まるフィギュアスケート団体に向け、ペアで昨季世界選手権覇者の“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が会場で練習。そこで撮られた1枚が話題を呼んでいる。なんとも絵になる1枚だ。五輪公式の日本語アカウントがフィギュアの日本勢の写真を複数枚投稿。中でもファンの心を捉えたのが、りくりゅうを撮った写真だった。