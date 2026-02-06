寒い時期の外出に欠かせないアウターは、防寒性だけでなく着丈やシルエットも大事なポイント。体のラインをさりげなくカバーしつつ、重たく見えない一着があると、大人の冬コーデはぐっと快適になるかも。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「おすすめアウター」をご紹介します。 ヒップまで包み込む安心感が魅力 【GLACIER lus