Straight Angeli スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループStraight Angeli(ストレート アンジェリー）が６日、初のEP『White Piuma（ホワイト ピューマ）』を5月5日にリリースすることを発表した。今年の元日に発売した初のシングル CD『STARlighT』が「2025/12/31 付オリコンデイリーシングルランキング」で１位を獲得するなど、いま大きな注目を集めている彼女たち。1st EPとなる本作は、2月6