羽田空港（東京都大田区）第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（大田区羽田空港）が、3月から夏にかけ、商業エリアを段階的にリニューアルする。ショッピングモールを運営する住友不動産商業マネジメントが明らかにしたもので、商業エリア14店を入れ替える方針。開業以来、集客に苦戦していただけに、てこ入れに動いたとみられている。