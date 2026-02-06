米金融市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを急がない姿勢を維持しているとの理解が定着しつつある。市場の関心は、雇用者数の増減ではなく、失業率と賃金動向という限られた労働関連指標が、金融政策判断をどこまで左右するかに移っている。なかでも賃金上昇率は、インフレ抑制が完了したと判断するための最終的な条件として注目されている。【こちらも】FRBは利下げを急がない市場が確認した「金融政策の天井」