元大関栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏が5日、自身のインスタグラムを更新。レストランをオープンすることを報告した。 【写真】すっかりスリムになった“角界のニコラス・ケイジ" 「この度、本所吾妻橋の街にジョージア料理のレストラン “GEORGIAN HOUSE” @georgianhouse_tokyo をオープン致します」と投稿。「これから一緒に働いていただけるスタッフを募集しておりますので、ご興味のある方は、店舗アカ