タリーズコーヒーにて2020年より様々なメニューやグッズを展開し人気を博している『トムとジェリー』とのコラボレーションを、2026年も開催！“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマにしたドリンクやグッズなどが展開されます☆ タリーズコーヒー『トムとジェリー』コラボレーション2026 発売日：2026年2月18日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗 ※一