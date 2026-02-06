日本交通文化協会とあいの風とやま鉄道は、あいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横に、ステンドグラスによる大型パブリックアートを設置します。原画・監修を務めるのは、ファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」デザイナーの皆川 明氏。皆川氏にとって初となるステンドグラス作品です☆ ミナ ペルホネン デザイナー 皆川 明『生命の根』 設置場所：あいの風とやま鉄道 富山駅 中央改札口横サイ