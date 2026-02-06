巨人の李承菀（イ・スンヨプ）打撃コーチが６日、宮崎キャンプで日本一メンバーと再会した。球場を訪れたのは、元ロッテ、巨人で左のリリーフ投手として活躍し、現在はロッテアカデミーコーチの藤田宗一氏。１６年ぶりに巨人に復帰したスンヨプコーチは笑顔を見せた。０５年にロッテで下克上日本一を達成した時のチームメートで、ともにその後に巨人に移籍し、巨人でもチームメートとして戦った。