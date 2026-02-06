巨人は６日、宮崎キャンプ第2クール2日目を迎えた。室内の木の花ドームでは１軍スタートの ドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所、同２位・田和廉投手＝早大、同３位・山城京平投手＝亜大＝が並んでブルペン入り。視察に来た阿部慎之助監督の前で、竹丸が49球、田和が54球、山城が51球を投げ込んだ。即戦力左腕として期待の竹丸は、大城卓三捕手と初めてコンビを組み、投球後は対話しながら意思疎通した。午前中の冒頭練