セリスタは、2026年2月15日(日)に医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナーを開催します。テーマは『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』。東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室の藤原 泰之 教授を講師に迎え、有害金属が血管に与える影響について学べるセミナーです。 セリスタ『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』 開催日時：2026年2月15日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオン