スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループ・Straight Angeli（ストレートアンジェリー）が、初のEP『White Piuma』を5月5日にリリースすることが決定した。【写真】キュート！デビュー時のStraight AngeliStraight Angeliは、元日に発売した初のシングルCD「STARlighT」が2025年12月31日付オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得するなど、注目を集めている新グループだ。『White Piuma』は全6曲を収