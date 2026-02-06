1980年から毎年恒例、「映画ドラえもん」シリーズの45作目となる今年のタイトルは、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）。1983年公開の『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て、新たに生まれ変わる。そんな本作より、海底世界での大冒険を予感させる場面カットが一挙解禁された。【画像】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』場面カット（あと15点）本作では、夏休みにキャ