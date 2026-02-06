3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、6日より発売開始。RIZINの2026年シーズン本格始動となる本大会では、格闘技界の未来を担う若き才能と、世界トップクラスの実力者による注目カードをはじめ、豪華カードが並んだ。【写真一覧】『RIZIN.52』全対戦カードメインを飾るのは、秋元強真vs.パッチー・ミックス。秋元は2024年9月、当時18歳でRIZINデビューを果たし、鮮烈なパフ