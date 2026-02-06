7人組アイドルグループ・太陽と踊れ月夜に唄えの公式Xが6日までに更新され、4月28・29日をもって現体制での活動終了を報告した。【Xより】合同卒業公演を開催へ…現体制での活動終了を報告した7人組アイドル同グループは2023年7月、ポニーキャニオンよりデビュー。「太陽」と「月夜」それぞれの面を持ち合わせているアイドルグループ。メンバーは天ヶ瀬なつ、榎宮あんり、野々瀬葉月、羽澄和奏、花咲花桜、春名花凛、三葉海緒