元モーニング娘。で５人の子を持つ辻希美が４日、日本テレビ系「１周回って知らない話」に出演。子だくさんで大変なのに、なぜ芸能界を辞めないの？という一般人の質問に答えた。この日は５人の母の辻、双子を含む４人の母の東原亜希、４人の母の加藤夏希が出演。一般の人からの「子だくさんで大変なのに、なぜ芸能界を辞めないの？」という質問に答えた。辻は「私は芸能界しかしらないので。１０代から仕事をしていたので、