大相撲の健康診断が６日、東京・両国国技館内の相撲診療所で行われた。春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）を新十両で臨む藤天晴（１９）＝藤島＝は故郷への恩返しを誓った。１７１・５センチ、１３８・５キロの測定結果。採血は時間がかかり「水を飲んだ方が（血管が）出やすい、と言われました。小さい時から血管が見つからなくて、手の甲でやったことは何回も。きょうはあまり痛くなくて良かった」とあどけない