元乃木坂46の相楽伊織（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビア撮影の動画を投稿した。「宮古島〜『ヤングガンガン』表紙本日発売です」と報告し、表紙も飾った黄色いひもビキニ水着姿で砂浜で過ごす姿や、ピンクのビキニ水着の上に透け透けのロングドレスを着用した夕日ショットなどを公開。「大好きな宮古島で撮影でした！何回行っても海は綺麗で空気は優しくて本当に大好き。海も私もめちゃくちゃ綺麗です