帰ってくるパパを道端で待つ犬が、通り過ぎる人が「パパじゃないか」を確認して…ハチ公のような「お迎えの光景」が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で23万8000回再生を突破し、「忠犬や」「まだかな感がすごい」といったコメントが寄せられています。 【動画：帰ってくるパパを道端で待つ犬→通り過ぎる人が『パパじゃないか』を確認して…ハチ公のような『お迎えの光景』】 パパをお迎えに TikTokアカ