今冬アル・イテハドからアル・ヒラルへ移籍を果たした元フランス代表FWカリム・ベンゼマが早速抜群の存在感を見せた。サウジ・プロフェッショナルリーグ第21節のアル・アフドゥードゥ戦で新天地デビューを飾ったベンゼマは31分にオシャレなヒールシュートで移籍後初ゴールをマークすると、60分と64分にもゴールを決め、なんといきなりのハットトリックを達成。新加入のベンゼマが圧巻の活躍を見せ、アル・ヒラルはアル・アフドゥー