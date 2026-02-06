有料着席サービス「SUWALOCA（すわろか）」を設立へJR西日本は2026年2月6日、近距離移動を中心に展開している有料着席サービス「Aシート」や「うれしート」を新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」に統一すると発表しました。【画像】これが新ブランド「SUWALOCA」の対象列車とサービス概要です同社はこれまで、区間や列車ごとに複数の有料着席サービスを展開していましたが、サービスの違いや購入方法を分かりやすくするため、