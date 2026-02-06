KDDIは、「au Online Shopスペシャルセール」として、機種変更で「iPhone Air」と「Galaxy S24 Ultra」を対象とした割引を2月6日より実施する。 「iPhone Air」を機種変更で3万8500円割引 「iPhone Air」の256GB、512GB、1TBを機種変更で購入すると、本体代金を2万7500円割引する。これとは別に実施中の「新iPhone機種変更おトク割」により1万1000円を割引し、最大3万8500円の割引を実施する。 「au Online