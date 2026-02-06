◇ボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーバンタム級タイトルマッチ村田昴（帝拳）《10回戦》ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）（2026年2月7日東京・後楽園ホール）WBO―APスーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が6日、都内で行われ、王者・村田昴（29＝帝拳）は一度目の計量で約10グラムオーバーも、全裸で臨んだ再計量はリミットの55・3キロでクリア。挑戦者で同級11位ガブリエル・サンティシ