俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン岸谷香（58）夫妻の長男でタレント岸谷蘭丸（24）が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、終盤を迎えた衆院選（8日投開票）の情勢に驚きを口にした。番組では、JNNが行った全国有権者へのインターネット投票から、各党の獲得議席を占った。自民党は1月29、30日時点で208〜296議席を獲得する予測だったが、2月4〜6日の調査では238〜330議席と大幅上乗せの可能性があると