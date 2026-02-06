フジテレビ系「生ジャンクＳＰＯＲＴＳ明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場ＳＰ」が５日、生放送され、荻原次晴氏ら冬季五輪経験者らがスタジオゲストで登場した。フリースタイルのモーグル女子で、０６年トリノ、１０年バンクーバー、１４年ソチオリンピック（予選棄権）の日本代表を務めた伊藤みきさん（３８）も出演。水色のワンピースで穏やかな口調で、女優っぽい雰囲気も。今回の番組で初めて知った