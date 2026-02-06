大相撲の健康診断が６日、東京・両国国技館内の相撲診療所で行われた。横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は苦手だった採血を余裕の表情で済ました。注射が苦手で採血の際は苦悶の表情を見せることが多かった大の里だったが、この日は表情を変えずに済ました。報道陣に指摘され「成長かな」と笑顔を見せるほどで、「全然痛くなかった」と穏やかに語った。身長１９２・３センチ、体重１８４・２キロで、健診結果について「まあどう