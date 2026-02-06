タレントYOU（61）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。ダウンタウンとの共演のプレッシャーで胃潰瘍になった過去を明かした。YOUは、90年代に放送されたフジテレビ系「ダウンタウンのごっつええ感じ」でパーソナリティーの今田耕司と共演。今田によると、YOUとは「ごっつ」以前にMBSラジオ「ヤングタウン」で共演しており「この世界の1年目とか2年目の時から一緒」と振り返った。パ