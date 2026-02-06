全国の書店員が「いちばん！売りたい本」を選ぶ「2026年本屋大賞」の候補作10点が決まりました。大賞の発表は4月9日。「好書好日」掲載の記事と共に紹介します。（作品名の50音順、敬称略）「暁星」湊かなえ（双葉社）「ありか」瀬尾まいこ（水鈴社）「イン・ザ・メガチャーチ」朝井リョウ（日経BP 日本経済新聞出版）「失われた貌」櫻田智也（新潮社）「エピクロスの処方箋」夏川草介（水鈴社）「殺し屋の営業術」野宮有（講談