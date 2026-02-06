【モデルプレス＝2026/02/06】歌手の氷川きよしが2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の写真を公開した。【写真】48歳人気歌手「可愛らしいパパ」お茶目な表情の84歳父◆氷川きよし、“あっかんべー”ポーズの父の写真披露氷川は「今日は父の84歳！！の誕生日でした」と報告し、父の写真を投稿。シャツとジャケットを合わせたスタイルで椅子に座り、両指で下まぶたを下げ舌を出した“あっかんべー”のポーズをとる父の