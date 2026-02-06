【モデルプレス＝2026/02/06】2月15日、IGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が、Leminoで無料生配信されることが決定した。【写真】「TGC in あいち・なごや」豪華出演者たち◆「TGC in あいち・なごや」生配信決定「TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC）」は、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をコンセプトに、2005年の初開催以来、ファッション・音楽・エ